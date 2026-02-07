Palermo-Empoli, parla il ds Osti: “Dato un segnale forte al campionato”

Il dirigente: "Abbiamo vinto con merito. Ho l'accordo per il rinnovo di Joronen"

Al termine di Palermo-Empoli, vinta dai rosanero con il risultato di 3-2, il direttore sportivo dei siciliani Carlo Osti è intervenuto in conferenza stampa. Il dirigente del club di viale del Fante ha parlato dopo la prima partita in seguito alla chiusura della sessione invernale di calciomercato.

“Le vittorie sono tutte importanti e servono a portare punti. La partita è stata difficile, ma nella ripresa abbiamo fatto una grandissima gara e abbiamo vinto meritatamente. Nel primo tempo la squadra ha saputo soffrire. Per il mercato siamo contenti. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo raggiungere ma non dovevamo fare grandi stravolgimenti. Abbiamo alzato il livello tecnico dando soluzioni tattiche a Inzaghi”.

“Come si stanno integrando i nuovi acquisti? I ragazzi si stanno integrando bene. Johnsen, per quello che ha fatto vedere, sembrava giocare qui da tempo e mi è sembrato abbia saputo tenere palla e fatto respirare la squadra. Rui Modesto lo vedremo presto in campo, sta facendo la rieducazione. Magnani lo conoscevamo e ci darà una grande mano come fatto già questa sera”.

“Dopo Entella dissi che da lì in poi poteva iniziare un altro campionato e da allora la squadra ha inanellato tanti risultati utili consecutivi – ha aggiunto Osti -. Siamo contenti, ma il campionato è difficilissimo e in ogni partita può esserci la buccia di banana. Dobbiamo cercare di migliorarsi e sapere gestire le partite, è un campionato difficile ma ci siamo. Questa sera il Palermo ha dato un segnale forte al campionato”.

“Che effetto fa la striscia di vittorie consecutive? Io penso che siano delle sensazioni di positività, la continuità è fondamentale. Aver trovato questa continuità anche a livello difensivo, sembra che la squadra ha trovato degli equilibri che fino alla gara di Chiavari non c’erano. La squadra è forte, l’allenatore conosce la categoria, era importante vincere, dobbiamo continuare su questra strada e non fermarci”.

“Rinnovo Joronen? Ho l’accordo con il giocatore e il procuratore, ho sempre detto che bisogna pensare al campionato e cercare di ottenere il massimo. Poi ne riparliamo. Valgono le parole che ho detto al procuratore. Siamo contenti perché anche oggi ha fatto una grande partita”, ha concluso il ds.