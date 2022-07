Palermo, ennesimo rogo ad Acqua dei Corsari si propaga e diventa incendio

I residenti hanno così contattato il centralino del 112 per chiamare i soccorsi.

Un incendio è stato appiccato nel parco Libero Grassi, a Palermo. In attesa dei lavori per la riqualificazione dell’area verde intitolata all’imprenditore ucciso dalla mafie per essersi ribellato al pizzo, la zona viene spesso utilizzata dalla criminalità per dare fuoco ad auto probabilmente rubate per compiere rapine o per prelevare pezzi di ricambio.

E questa mattina si è verificato l’ennesimo rogo nell’area verde di Acqua dei Corsari. La zona è stata avvolta da una coltre di fumo e le fiamme sono state alimentate dalle sterpaglie che invadono il parco.

Il rogo, partito da una vettura in fiamme, si è propagato alle sterpaglie. Per domare l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla polizia.