Palermo, entra con il coltello in mano e rapina farmacia

Portato via l'incasso. La polizia ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza

PALERMO – Rapina in corso dei Mille alla farmacia Provenzani che si trova vicino all’istituto alberghiero a Palermo. Un uomo armato di coltello è entrato nell’esercizio e ha minacciato un dipendente portando via i soldi in cassa. Sul colpo indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza. A lanciare l’allarme è stato lo stesso farmacista che ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Il rapinatore potrebbe aver agito anche con il supporto di un complice.