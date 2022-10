Palermo, da dicembre non rimaneva a secco in casa

I rosanero sembrano in difficoltà e dopo 10 mesi restano senza reti al Barbera

PALERMO – In casa Palermo, dopo la sfida persa contro il Sudtirol, è ora di riflessioni e lavorare su alcuni meccanismi che sembrano non ingranare proprio. Uno di questi è il gol, che manca dal minuto 49’ dalla sfida vinta lo scorso 9 settembre contro il Genoa. Dopo questo rete, il Palermo nelle sfide contro Frosinone e Sudtirol, è rimasto a secco e, ad oggi, il numero di gol segnati si ferma a quota 6, due in più rispetto al Perugia che è il peggior attacco del campionato.

Questo è un dato che salta all’occhio, ma a questa difficoltà adesso si aggiunge la mancanza di gol al Barbera. Ieri, contro il Sudtirol l’attacco rosanero è rimasto a secco, cosa che tra le mura amiche non accadeva da 16 gare consecutive.

Per ritrovare l’ultima volta che i rosanero conclusero una sfida senza alcuna marcatura al Barbera si deve tornare al campionato di Serie C, esattamente al 19 dicembre 2021. Quel giorno i rosanero, davanti oltre 10 mila spettatori, si trovavano di fronte il Bari con la gara che si concluse 0-0.

Dopo quella sfida i rosa gonfiarono la rete ben 38 gol volte in 16 gare giocate. Le marcatura sono così suddivise: 25 in Serie C (in 8 gare), 5 ai play off (in 4 gare), 3 in Coppa Italia (in una gara) e 5 in Serie B (in 4 gare). In queste 16 gare i rosanero hanno anche rifilato due cinquine, rispettivamente a Turris e Taranto, per una media gol che tocca quota 2,37 a partita.

Media che tenendo in considerazione solamente le gare di Serie C e i play off aumenta a 2,5. Se, invece, si tengono in considerazione solamente le marcature di questo primo scorcio di stagione, compresa la Coppa Italia, la media va in giù in picchiata e si attesta ad 1,6.

Un problema non da poco, dunque, per Corini che dovrà trovare una soluzione a questo problema altrimenti sarà difficile poter vedere un Palermo protagonista in questa Serie B che è una delle più competitive degli ultimi anni.