Palermo, erogato il “Salva Massimo”: il Comune stanzia 572 mila euro

L'obiettivo è arrivare almeno a un milione di euro

PALERMO – È stata già versata nelle casse della Fondazione Teatro Massimo di Palermo la somma di 572 mila euro proveniente dalla tassa di soggiorno corrisposta nei primi mesi del 2022. Senza attendere l’approvazione del bilancio, il sindaco Leoluca Orlando aveva disposto che si utilizzassero ulteriormente in favore del Massimo le somme già incassate per l’imposta di soggiorno al 15 gennaio, e le restanti somme che verranno a scadenza nei trimestri successivi.

L’obiettivo è provvedere così all’utilizzo delle ulteriori risorse relative all’imposta di soggiorno per i restanti tre trimestri del 2022 per implementare il sostegno al Teatro, almeno sino a un 1 milione di euro e per provvedere anche alle iniziative culturali del Comune. Lo scorso marzo il sindaco aveva emanato una direttiva con cui aveva disposto che la ragioneria generale, in sede di predisposizione del bilancio 2021/2023 per la Giunta, prevedesse per il 2022 l’utilizzo di risorse da destinare al Massimo, al Teatro Biondo e all’Area culture.

Nel dettaglio: 1,5 milioni al Massimo, 1 milione al Biondo e 400 mila euro all’Area culture. “L’erogazione immediata di queste somme e la previsione nel bilancio per l’annualità 2022 costituisce un contributo fondamentale per mettere in sicurezza e far ulteriormente crescere importanti istituzioni culturali riconosciute a livello internazionale. L’amministrazione comunale, nonostante noti ostacoli e difficoltà, conferma il suo grande impegno per la cultura nella città di Palermo”, ha detto Orlando.

Per il sovrintendente Marco Betta “si tratta di un passaggio importante per la Fondazione Teatro Massimo. L’erogazione di queste prime somme che giungono grazie all’impegno del Comune di Palermo costituiscono un momento fondamentale per mettere in sicurezza la crescita e l’attività artistica del Teatro Massimo”.