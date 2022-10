“Esami truccati’: una condanna, 19 a giudizio, 35 scagionati

Irregolarità nelle procedure necessarie per lavorare sulle navi

PALERMO – L’unico imputato condannato è Giovanni Mennella che ha avuto 1 anno, 9 mesi e 10 giorni. Poi una sfilza di rinvii a giudizio, assoluzioni e proscioglimenti al processo sugli esami truccati per ottenere la patente nautica.

Per 19 imputati è arrivato il rinvio a giudizio: Raffaella De Santis, Caterina Morello, Giuseppe Tarantino, Giuseppe Firetto, Benedetto Lo Galbo, Antonio Lupo, Calogero Galati, Paolo Giacalone, Letterio Gismondo e Giuseppino Procopio, Riccardo Giunta, Leonardo Schiano Di Zenise, Silvio Simon Siviero, Salvatore Stella, Corrado Tinè, Antonio Guerriero Giorgio Barletta, Antonino Bonanno, Alessandro Di Bono e Antonino Maltese.

Assolti Ignazio Bono, Gabriele D’Aleo, Andrea Gebbia, Patrizia La Ria, Federico Pernice, Davide Pirrone, Francesco Epifanio Schiavone, Chiara Sinagra, Emmanuele Spitaliere, Antonino Vassallo, Orazio Virgitto, Francesco Carmelo Virgitto, Marco Vizzini.

Il giudice per l’udienza preliminare Filippo Serio ha prosciolto Antonino Bartolone, Calogero Andrea Cipollina, Andrea Di Stefano, Vincenzo Formisano, Carmela Moncada, Daniele Montalto, Angela Musso, Domenico Pollino, Piero Raccuglia, Gaetano Rizzo, Calogero Schifano, Antonino Zaccaria.

Il processo era uno dei tronconi nati dall’inchiesta “sugli esami truccati” per diventare ufficiali di macchina e lavorare sulle navi. Il blitz scattò nel 2017. Pagando fino a mille euro i candidati avrebbero avuto la certezza di superare le prove indette dalla direzione marittima per ottenere l’abilitazione. Le accuse andavano dalla corruzione all’abuso d’ufficio. In un altro processo l’anno scorso quattro imputati sono stati condannati in primo grado.