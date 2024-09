Palermo, eseguiti quattro trapianti in un giorno all’ospedale Civico

Gli interventi eseguiti dall'equipe sono durati circa 12 ore

PALERMO – Eseguiti quattro trapianti di rene all’azienda sanitaria ospedale Civico di Palermo in meno di 24 ore. Ieri pomeriggio si è messa in moto la macchina organizzatrice del team trapiantologico dell’ospedale. Tutto ha inizio con la segnalazione del centro regionale trapianti della disponibilità degli organi.

A quel punto, come noto, valutata l’idoneità sia dei donatori che dei riceventi l’equipe di chirurghi nefrologi, infermieri e operatori sanitari ha eseguito gli interventi durati circa 12 ore.

Una grande opportunità

“Il sistema trapianto dell’Arnas Civico di Palermo ha raggiunto livelli di professionalità altissimi”. Lo hanno detto il dottore Angelo Ferrantelli, direttore unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto renale e il dottore Saverio Matranga, responsabile di Chirurgia in Uremico e trapianti di rene.

“È una grande opportunità – concludono – per i pazienti che fanno la dialisi e che aspettano che squilli il telefono per correre incontro ad una nuova normalità”.

I trapianti di rene in Sicilia sono raddoppiati rispetto all’anno scorso, come rileva il Centro regionale dei trapianti guidato dai dottori Vincenzo Mazzarese e Antonio Scafidi. Negli ultimi dieci mesi ne sono stati eseguiti trenta in più al Civico,