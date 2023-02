Palermo, esercitazione tattica per la fase offensiva

Verso la sfida contro il Genoa

PALERMO – Nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, il Palermo è sceso nuovamente in campo per allenarsi in vista del match di venerdì prossimo in casa del Genoa. La squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione tecnica, un’esercitazione tattica per la fase offensiva e palle inattive a favore.

Intanto, è iniziata anche la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga dei rosanero, nella giornata successiva alla gara contro i liguri. Sabato 18 febbraio, infatti, il club del capoluogo siciliano ospiterà il Frosinone tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. I ciociari sono attualmente i primi nella classifica del campionato di Serie B.