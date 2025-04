Palermo, 10 colpi di pistola contro una casa dopo una lite a Borgo Vecchio

La famiglia che vive nella casa a Passo di Rigano: "Abbiamo paura"

PALERMO – Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da un uomo, sabato sera, verso un’abitazione a Passo di Rigano a Palermo. Sono stati danneggiati verande, finestre e balconi.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione un uomo, che è stato identificato, dopo una lite con la figlia della compagna e il suo fidanzato al Borgo Vecchio sarebbe andato sotto casa del giovane e avrebbe sparato una decina di colpi di arma da fuoco.

“Sono terrorizzata – dice la madre del ragazzo – siamo tappati in casa. Noi sappiamo che lui è ancora libero. In questi giorni non ho mandato le mie figlie a scuola”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono stati in casa della donna per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze. “Mentre a Monreale si sparava – ha detto la donna – anche mio figlio ha rischiato di morire per una banale lite. Siamo disperati”.

Il padre su Tik Tok: “La persona che ha sparato è libera”

Il padre del giovane ha postato un video su Tik tok in cui dice: “Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo alle famiglie di Monreale, ma sabato notte hanno sparato anche a mio figlio e anche sotto casa mia. Per una banale lite. Noi sappiamo che la persona che ha sparato è libera. Dov’è la giustizia italiana”, chiede l’uomo.

“Io devo avere paura che uccidono mio figlio per qualche sciocchezza che è successa tra di loro. Stato italiano svegliati perché se succede qualcosa a mio figlio io non me lo piango morto. Mi vado a fare 20 anni di carcere. Voglio che questo video rimanga. Chi ha sparato a mio figlio è in giro in attesa. In attesa di cosa, che mi muore mio figlio. Io sono al lavoro ma non ho testa di lavorare penso a quello che può succedere a casa. La legge italiana è uno schifo”.