Palermo, ex dipendente di Auchan vince in tribunale: verrà reintegrato

Era stato escluso dalla cessione aziendale e rimasto in cassa integrazione

PALERMO – Un ex dipendente di Auchan in via Lanza di Scalea, a Palermo, ha vinto in tribunale contro la sua ex azienda. All’uomo, che era stato escluso dalla cessione aziendale e rimasto in cassa integrazione a zero ore, è stato riconosciuto il diritto al trasferimento da parte della Margherita Distribuzione, poi a Pianeta Cospea e infine alla Abbate Ipermercati, che da giugno detiene in affitto il ramo d’azienda dell’ex Auchan.

Esclusione illegittima

L’ex dipendente si è rivolto alla Filcams Cgil Palermo, in particolare al legale Gaspare Motta. “Il giudice ha ritenuto che non si trattasse di cessione di ramo d’azienda ma dell’intera azienda – ha detto il segretario generale del sindacato, Giuseppe Aiello – e quindi ha ritenuta illegittima l’esclusione del lavoratore, riconoscendo il suo diritto a percepire la piena retribuzione persa con la cassa integrazione”.

Le società sono state condannate a riammettere immediatamente in servizio il lavoratore nel proprio posto di lavoro, con il medesimo trattamento economico e normativo e con tutti i diritti acquisiti presso la società cedente. Il lavoratore sarà risarcito dei danni derivanti dalla sua esclusione dal transito cui aveva diritto, e dal conseguente mancato svolgimento dell’attività lavorativa, quantificati nella misura delle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione, settembri e 2020, fino al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro.