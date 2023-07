Palermo, fallito colpo da Louis Vuitton: ladri in fuga

Le indagini sono condotte dalla polizia

PALERMO – Nuovo tentato furto nel negozio Louis Vuitton in via Libertà a Palermo. Qualcuno ha cercato di sfondare la vetrina in via Nicolò Gallo come due settimane fa. Stavolta qualcosa ha messo in fuga i ladri. Forse un passante, o qualche residente, o un allarme scattato ha fatto desistere i componenti della banda dal proseguire il colpo.

Le indagini su questo ennesimo tentato furto della banda spaccavetrine sono condotte dagli agenti della polizia che hanno eseguito i sopralluoghi insieme ai colleghi della scientifica.