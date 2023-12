Palermo, Faraone: “Lagalla sta facendo un lavoro straordinario”

“Bilancio in ordine, niente bare in deposito al cimitero, strade riasfaltate e opere realizzate“

PALERMO – “Lavoriamo per Palermo, il progetto politico costruito in questi anni con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si rafforza con l’adesione di due amici, due consiglieri comunali che stimo profondamente: Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto”. Lo dice il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone.

“Il sindaco Lagalla e la squadra che ha messo in campo, sta facendo uno straordinario lavoro – aggiunge – il bilancio finalmente in ordine, niente più bare in deposito al cimitero dei Rotoli e forno crematorio funzionante dopo anni di fermo. Riapertura della circonvallazione all’altezza del viale Lazio, riapertura della via Roma all’altezza dell’hotel delle Palme, riapertura sottopasso via Crispi in ambedue le carreggiate, prossima settimana riapertura della carreggiata del ponte Corleone direzione Catania, ricominciano ad essere asfaltate strade in città già via Volturno, via Imperatore Federico, a brevissimo via Lincoln, via libertà, via Pignatelli Aragona, via Castelforte”.

“E poi tante opere realizzate con l’autorità portuale e l’ottimo Pasqualino Monti – aggiunge -. Inoltre è stata riaperta la Città dei ragazzi, il Teatro Montevergini e nel sociale finalmente assistiamo ad un utilizzo corretto della legge 328 e interventi per i progetti di vita individuale sulla disabilità. Oggettivamente assistiamo ad una vera e propria svolta – conclude – Adesso bisogna spingere il più possibile su un’ultima grande questione che rimane irrisolta, la pulizia della città, ereditata una situazione veramente incredibile, bisogna porvi rimedio in fretta, ma anche su questo sono fiducioso”.