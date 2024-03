Palermo, Federico: “Pronti interventi Amg in Seconda circoscrizione”

Il presidente incontra i vertici della partecipata

PALERMO – “Mi sono recato nella sede dell’Amg dove ho esposto al presidente Francesco Scoma e all’ingegnere Fabrizio Averna diversi problemi su alcuni impianti di illuminazione pubblica spenti o mal funzionanti. Durante l’incontro abbiamo passato in rassegna gli interventi in corso e quelli previsti. Ad esempio nel cortile Zarcone nei prossimi giorni sarà riattivata l’illuminazione, mentre il ripristino dell’impianto ora scollegato consentirà la riaccensione in via Armando Diaz e nelle vie Federico Ferrari Orsi e Funaioli”. Lo dice il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

“Inoltre è in corso di complemento il ripristino dell’illuminazione in via Messina Marine nel tratto del ponte sul fiume Oreto – continua Federico -. Ho pure chiesto di intervenire su via Pecori Giraldi, in piazza Achille Grandi e in Corso dei Mille nei pressi delle vie Laudicina e Messina Montagne. Ho avuto rassicurazione che per la scuola elementare Alagna si sta programmando un intervento per ripristinare i termosifoni. Ringrazio infine l’Amg per la disponibilità messa in campo per risolvere alcuni problemi che rendono la vita dei cittadini disagiata e poco sicura. Attendiamo a fine mese anche i lavori da parte del Coime per il passaggio dei cavi che permetterà l’accensione di oltre 120 pali di illuminazione spenti da 7 anni nel quadrilatero del quartiere Romagnolo”.