Palermo-Feralpisalò, le probabili formazioni: Henderson verso la titolarità

A centrocampo riecco Stulac

1' DI LETTURA

È Palermo-Feralpisalò la prima gara casalinga dei rosanero nella Serie B 2023/2024. Esordio al “Renzo Barbera” davanti i propri tifosi per la compagine di Corini contro la squadra neopromossa guidata dall’allenatore Stefano Vecchi. Calcio d’inizio alle ore 18:30 per la sfida valida per la quarta giornata di campionato.

Gli ospiti, reduci da tre sconfitte consecutive, si apprestano a sfidare i rosanero che invece nella giornata precedente hanno ottenuto i primi tre punti stagionali contro la Reggiana. Incontro che il Palermo vuole vincere, come confermato dallo stesso Corini nella consueta conferenza stampa pre-partita. Contro la Feralpisalò ci sarà il Palermo al completo a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Unico assente Buttaro, ancora alle prese con un infortunio.

Le probabili

L’allenatore di Bagnolo Mella, nel suo 4-3-3, dovrebbe confermare la linea difensiva scesa in campo a Reggio Emilia. Tra i pali Pigliacelli, sulle corsie esterne Mateju a destra e Lund a sinistra con la coppia di centrali formata da Lucioni e Ceccaroni. In cabina di regia potrebbe tornare dal primo minuto Stulac, in ballottaggio con Gomes. Henderson e Segre le mezzali che completano la linea mediana. In avanti Brunori con Di Mariano e Insigne pronti ad agire lateralmente.

Modulo speculare a quello del Palermo per Stefano Vecchi, che potrebbe anche pensare di cambiare qualcosa a gara in corso per sorprendere i siciliani. Tra i “Leoni del Garda” due ex rosa: il centrocampista Luca Fiordilino e l’attaccante Mattia Felici.

PALERMO (4-3-3): Pgiliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac (Gomes), Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta.