Il Palermo si impone al “Barbera”: tris ai danni della Feralpisalò

In gol Insigne, Stulac e Di Francesco

Un Palermo senza fronzoli controlla la gara per novanta minuti e cala il tris contro la Feralpisalò di Stefano Vecchi. I Leoni del Garda non hanno mai impensierito la compagine rosanero, che sfrutta al meglio tutte le occasioni avute concludendo la gara sul risultato netto di 3-0.

La squadra da Eugenio Corini vince e convince nella prima sfida casalinga di questa Serie B. Davanti più di 20 mila tifosi rosanero, apre la gara il gol di Insigne (poco dopo uscito per infortunio). A inizio ripresa c’è il gol di Stulac su contropiede e la ciliegina sulla torta è l’esordio con gol in maglia rosa di Federico Di Francesco. Seconda vittoria consecutiva per i rosanero prima della sosta per le nazionali.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Lucioni, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.; dal 79′ Soleri), 10 Di Mariano (dal 79′ Di Francesco), 11 Insigne (dal 41′ Valente), 31 Aurelio (dal 62′ Lund), 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson (dal 62′ Vasic). A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 30 Valente, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ: 1 Pizzignacco, 2 Ferrarini (dal 72′ Butic), 6 Bacchetti (dal 57′ Hergheligiu), 8 Balestrero (C.), 10 Di Molfetta (dal 57′ Felici), 14 Compagnon (dall’82’ Parigini), 16 Fiordilino, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 87 Martella, 91 La Mantia (dal 72′ Letizia). A disposizione: 34 Minelli, 61 Volpe, 3 Tonetto, 9 Butic, 20 Zennaro, 25 Sau, 27 Hergheligiu, 66 Bergonzi, 70 Parigini, 77 Gjyla, 94 Letizia, 97 Felici. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Bonacina (Bergamo). Assistenti: Tolfo (Pordenone) – Trinchieri (Milano). Quarto Ufficiale: Pezzopane (L’Aquila). VAR: Irrati (Pistoia). AVAR: Gariglio (Pinerolo).

MARCATORI: 15′ Insigne (P), 46′ Stulac (P), 85′ Di Francesco (P).

NOTE: Ammoniti: Valente (P), Fiordilino (F).

LA PARTITA

95′ – Non c’è più tempo, l’arbitro fischia tre volte. Palermo-Feralpisalò termina 3-0.

90′ – Cross di Di Francesco e colpo di testa di Vasic, palo per il Palermo. Intanto annunciati cinque minuti di recupero.

85′ – GOL DEL PALERMO! Esordio in maglia rosanero e primo gol per Federico Di Francesco. Contropiede fulmineo dei padroni di casa, Soleri serve a rimorchio il numero 17 dei rosa che appoggia in rete. Tris della squadra di Corini.

82′ – Esce Compagnon ed entra Parigini nella Feralpisalò.

79′ – Ancora sostituzioni per il Palermo: esordio con la maglia rosanero per Di Francesco che prende il posto di Mariano. Poi esce Brunori ed entra Soleri.

72′ – La Feralpisalò manda in campo Butic e Letizia per Ferrarini e La Mantia.

69′ – Super parata di Pizzignacco che nega il gol di testa a Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

65′ – Giallo per Fiordilino che ferma irregolarmente una ripartenza di Mateju.

62′ – Doppia sostituzione anche per i rosanero, escono Aurelio ed Henderson e al loro posto ci sono Lund e Vasic.

57′ – Primi cambi per mister Vecchi: entrano Hergheligiu e Felici che perdono il posto di Bacchetti e Di Molfetta.

54′ – Ancora pericoloso il Palermo con Segre che ruba la sfera e dopo uno scambio con Di Mariano sfiora l’incrocio dei pali della porta difesa da Pizzignacco.

50′ – Cartellino giallo per Valente. Occasione per la Feralpisalò pochi secondi dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Ceppitelli che tutto solo a porta spalancata calcia fuori.

46′ – GOL DEL PALERMO! Servono pochi istanti alla compagine di Corini per trovare il gol del raddoppio! Segre ruba il pallone nella metà campo avversaria e serve in mezzo Stulac che, dal limite dell’area di rigore avversaria, calcia con il destro e trova la rete del 2-0.

Ore 19:38 – Riprende la sfida al “Barbera”, nessun cambio tra le due compagini.

Ore 19:22 – Termina il primo tempo della gara. Palermo in controllo del vantaggio parziale, con la Feralpisalò che negli ultimi minuti del primo tempo ha provato a rendersi pericolosa in avanti.

45′ – Due i minuti di recupero assegnati.

41′ – Insigne non ce la fa, al suo posto entra Valente. Esce tra gli applausi il numero 11 dei rosanero che sembra aver accusato un problema muscolare.

40′ – Si accascia a terra Insigne per un problema fisico, interviene lo staff medico del Palermo.

39′ – Sfiora il palo Stulac che prova la conclusione al volo su un’altra disattenzione della difesa avversaria.

37′ – Prova a farsi vedere in avanti la squadra ospite con un tiro da fuori area di Compagnon, palla fuori alla sinistra di Pigliacelli.

35′ – Errore di Ceppitelli che non colpisce la sfera nel rilancio e la regala a Brunori che tutto solo davanti il portiere della Feralpisalò calcia. Tiro centrale parato con facilità da Pizzignacco.

26′ – Si ferma il gioco per qualche istante, Segre si è a terra in mezzo al campo. Nulla di grave però, si rialza subito e riprende la sfida.

15′ – GOL DEL PALERMO! Basta un minuto a Insigne per arrivare a far gol! Contropiede dei rosanero con Henderson che al limite dell’area avversaria serve il numero 11 dei rosa: controllo e tiro con il sinistro, vantaggio del Palermo.

14′ – Scambia bene il Palermo in fase offensiva con Insigne che si libera e arriva alla conclusione dal limite dell’area, debole il tiro.

11′ – Di Mariano prova a scavalcare la difesa avversaria servendo in verticale Brunori, il numero 9 dei rosanero calcia di prima intenzione ma non centra la porta.

9′ – Il primo guizzo è del Palermo con Segre che, nell’area piccola degli avversari, servito di testa da Ceccaroni, prova a superare Pizzignacco con il destro. La sua posizione era irregolare.

Ore 18:33 – Squadre disposte in campo, primo pallone affidato ai rosanero. Comincia il match.

Ore 18:32 – Minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo.

Ore 18:28 – Le squadre entrano in campo, è tutto pronto al “Barbera”.

Ore 18:00 – Squadre già in campo per il riscaldamento pre-partita. Calcio d’inizio in programma alle ore 18:30.