L'assessore Ferrandelli: "Applicate sanzioni e il sequestro"

PALERMO – “Continuano le operazioni di controllo del rispetto dell’ordinanza estiva per la tutela del benessere dei cavalli”. Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.

“Proprio oggi, in coordinamento con la centrale operativa della Polizia municipale gli uomini della stradale hanno fermato una carrozza sprovvista di regolare licenza, che violava lo stop nelle ore di punta”, prosegue.

Le sanzioni applicate

“Al conducente – conclude Ferrandelli – sono state applicate le sanzioni amministrative previste e il sequestro del mezzo. Facciamo tutto il possibile, utilizzando gli strumenti in nostro possesso e mettendo in campo le forze di cui disponiamo”.