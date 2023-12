Palermo, Ferrandelli e Canto entrano in maggioranza

Lagalla rafforza la sua coalizione. Chinnici: "Alleati di qualità"

PALERMO – Ciò che è male per qualcuno è bene per qualcun altro. Così, a distanza di qualche mese dall’addio di Giovanna Rappa e Salvo Alotta, la lista civica a sostegno del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, trova nuovi alleati. Si sono schierati ufficialmente dalla parte della maggioranza i consiglieri Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto. Due scranni in più, dunque, a Palazzo delle Aquile a sostegno di Lavoriamo per Palermo che si ritroverà in coalizione i due consiglieri di Azione, passando da 24 a 26 membri. Ma non è escluso che tra qualche giorno si registri anche l’ingresso di un terzo componente che, secondo voci di palazzo non ancora confermate, potrebbe essere Carmelo Miceli, attualmente al gruppo misto.

Chinnici: “Alleati di qualità”

A dare l’annuncio ufficiale, dopo i rumors di questi giorni, è il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” Dario Chinnici. “Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto in coalizione a sostengo del sindaco Lagalla – ha detto dalla Sala Sciascia di Palazzo Comitini -. Il progetto di Lavoriamo per Palermo può contare su due nuovi importanti alleati di qualità. Insieme riusciremo a portare avanti con più incisività un programma condiviso che continui a mettere al centro gli interessi della città e i tanti bisogni dei cittadini”.

Ferrandelli: “Disponibili a lavorare per l’interesse comune”

“In questo periodo abbiamo portato avanti non una opposizione distruttiva, ma un contributo ragionato, una sorta di apporto critico, slegato da logiche di appartenenza, che mi ha portato a dire di essere in disaccordo quando non condividevo alcuni provvedimenti e di essere in accordo laddove quanto proposto mi trovava concorde, con onestà intellettuale senza pregiudizi”, spiega Fabrizio Ferrandelli.

“Il fatto nuovo è stato che man mano si procedeva erano più le cose con cui ci trovavamo in accordo che le altre, di cui comunque abbiamo potuto sempre discutere – aggiunge il capogruppo di Azione -. Abbiamo trovato in Roberto Lagalla Sindaco un approccio non da uomo solo al comando, ma un metodo di studio e condivisione delle problematiche”.

“Oggi siamo fuori dal piano di riequilibrio. E questa cosa segna un traguardo e un confine. Palermo, dopo anni, può varare bilanci che possono guardare alla crescita e agli investimenti. Palermo, dopo anni, può programmare. Dopo anni, può tornare grande”, continua Ferrandelli.

La foto a Sala Sciascia di Palazzo Comitini

Sulla scelta di entrare in maggioranza

“Ora c’è chi, legittimamente, può far valere il pregiudizio, la provenienza politica, l’incompatibilità partitica. E c’è chi può decidere, coraggiosamente, di dare il proprio contributo a questa nuova stagione palermitana. Io faccio parte dei coraggiosi – afferma -. Ci uniamo, civicamente, al progetto civico di Roberto Lagalla, per portare il nostro piccolo apporto di esperienza e dedizione a Palermo”.

“Lo facciamo entrando in una maggioranza già definita, che rispettiamo e a cui diamo fin da ora la nostra disponibilità a collaborare nell’interesse comune di rafforzare il rispetto dei diritti dei palermitani e la dignità di Palermo che merita un fronte più ampio possibile”. “Siamo felici di raccogliere l’invito del Sindaco a fare parte della sua squadra di governo per fare il restante pezzo di strada assieme. Palermo chiama e noi rispondiamo presente”, conclude.

Piazzese: “Amministrazione inclusiva”

“L’ingresso nel gruppo ‘Lavoriamo per Palermo’ dei consiglieri Canto e Ferrandelli, a cui vanno i miei migliori auguri per il nuovo percorso, rappresenta il buon lavoro fin qui svolto da questa Amministrazione e dal Sindaco e la voglia di tutti di voler contribuire in maniera propositiva allo sviluppo della città”, – dichiara inoltre Giuseppe Piazzese, presente alla conferenza stampa -. “Questo lavoro, riconosciuto anche da chi fino a ieri in maggioranza non era, dimostra la capacità aggregativa di questa Amministrazione che è e vuole essere inclusiva”, conclude il consigliere di seconda circoscrizione.

Alotta: “La maggioranza si arricchisce”

Si congratula per l’ingresso in maggioranza dei due consiglieri di Azione anche Salvo Alotta di Forza Italia. “La maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla oggi si arricchisce e allarga – ha affermato-. L’arrivo di Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto è il segno che questa amministrazione e questa maggioranza stanno lavorando bene remando tutti nella stessa direzione. Ai colleghi i migliori auguri di buon lavoro”.

Lagalla: “Sapranno creare un’alchimia vincente”

“Saluto con soddisfazione l’adesione al gruppo Lavoriamo per Palermo dei consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto. Si tratta di un’operazione politica importante che allarga il quadro della maggioranza in Consiglio comunale e lo fa, portando tra le sue fila componenti di grande esperienza”. Dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “I consiglieri Ferrandelli, leale avversario nel corso delle ultime amministrative del 2022, e Canto hanno dimostrato – dice – anche tra le fila dell’opposizione un costruttivo spirito di critica e di partecipazione in questo cammino di rinascita della città”.

“La condivisione di numerosi obiettivi finalizzati a un miglioramento di Palermo ha portato al passaggio politico di oggi che comporta, da parte dei nuovi entrati, la piena adesione al progetto della coalizione di centrodestra, in atto al governo della città”, prosegue il primo cittadino. “Sono convinto che le sensibilità di Ferrandelli e Canto sapranno creare un’alchimia vincente con le importanti personalità già presenti nel gruppo Lavoriamo per Palermo, composto dal capogruppo Chinnici, dal vicepresidente del Consiglio comunale Mancuso e dal consigliere Abbate”.

