Ferrandelli: “Lagalla dopo aver perso si assenta dai dibattiti”

Il candidato di Azione e +Europa attacca l'ex Rettore che non si è presentato alla scuola Ascione

1' DI LETTURA

PALERMO – “La questione generazionale è fondamentale per Palermo: sento dire ancora dai miei avversari che i giovani sono il futuro. Nulla di più falso: noi giovani siamo il presente – dichiara il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli al termine di un confronto tra candidati alla scuola Ascione di Borgo Nuovo a Palermo – .Bisogna creare opportunità immediate per fermare l’emorragia di chi va via per realizzarsi. Io ho idee precise e una delle 15 azioni del nostro programma, la più corposa è interamente dedicata ai giovani. Prevediamo: attivazione sportelli Informagiovani per veicolare opportunità di lavoro, stage, viaggi estero, workshop, promozione culturale e sportiva, volontariato, opportunità formative e orientamento, sconti e convenzioni, supporto a progettazione e apertura attività e guida a reperimento fondi”.

“Nella Palermo che vogliamo realizzare – continua Ferrandelli – c’è anche un piano movida: il divertimento è un diritto! Destiniamo con incentivi tributari la Costa Sud alle attività di intrattenimento con sistema a rete di parcheggi, navette notturne e controlli per la sicurezza. Prevediamo l’utilizzo di task force e fondi nazionali per edilizia scolastica, lotta alla povertà educativa e tramite apertura delle scuole no stop per attività culturali, sportive, musicali e di potenziamento formativo pomeridiane e serali tramite i PUC”.

“Spiace constatare – conclude Ferrandelli – ancora una volta l’assenza di Lagalla, che, evidentemente, dopo aver perso tutti i confronti con me si è rinchiuso nel suo camper a cercare le strade per non perdersi nei quartieri periferici che non ha mai visitato e che non conosce. Questa assenza è ancora più pesante perché è uno schiaffo arrogante a tutti i giovani”.