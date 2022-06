Ferrandelli: “Pianteremo un albero per ogni bambino che nasce”

Il candidato sindaco per +Europa: "Sarà una città green"

“Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente e vogliamo ricordare alle palermitane e ai palermitani il nostro impegno per una Palermo verde. Una Palermo in cui vengono rigenerati i nostri quartieri e le nostre aree urbane. Una città in cui le aree del degrado vengono ricoperte di fiori, di alberi e di bellezza. Prendiamo l’impegno di piantare un albero per ogni bambino che nasce”.

Le piante donate al parco

Lo dice il candidato sindaco per +Europa e Azione, Fabrizio Ferrandelli, a margine dell’evento che si è tenuto davanti la scalinata del Teatro Massimo. Presenti i candidati al consiglio comunale che hanno portato delle piante che saranno donate al Parco Uditore.

“Un ritorno alla bellezza”

“A Palermo nascono circa 5mila bambini ogni anno e noi vogliamo piantare almeno 25 mila alberi – afferma – Un ritorno alla bellezza, all’aria pulita, alla qualità della vita, al decoro urbano che riesce a fare da cornice ad una città bellissima dal punto di vista monumentale, ma che deve tornare a splendere a partire dal decoro delle nostre città.

“Palermo green”

Con queste iniziative – conclude Ferrandelli – vogliamo ricordare il nostro impegno per una Palermo green e sostenibile, per una Palermo che con la qualità dell’aria, dell’ossigeno e della bellezza torna a splendere”.