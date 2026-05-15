PALERMO – Certo non poteva sperare di passare inosservata. Una donna era al volante di una macchina trasformata in uno scuolabus.
Palermo, una Fiat 500 con 15 bambini
I poliziotti di una volante del commissariato San Lorenzo le hanno intimato l’alt mentre percorreva le strade dello Zen.
Nella Fiat 500L c’erano 15 bambini. Nel portabagagli erano stipati gli zaini. Non c’era spazio neppure per uno spillo.
Un servizio artigianale e insicuro di accompagnamento a scuola. La multa dev’essere stata molto molto salata.