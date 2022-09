Palermo, nuova pedana di salto con l’asta per lo Stadio delle Palme

La Fidal Nazionale l'ha acquistata e girata in comodato d'uso per lo Stadio delle Palme "Vito Schifani"

PALERMO – La Fidal nazionale, insieme al presidente Stefano Mei, ha acquistato e girato in comodato d’uso al Comune di Palermo la pedana per il salto con l’asta da cedere allo stadio delle Palme “Vito Schifani”. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina, mercoledì 14 settembre, in occasione della presentazione della finale bronzo di atletica leggera che si disputerà nel weekend nell’impianto di viale del Fante.

Gli atleti impegnati nell’asta non dovranno peregrinare dall’impianto sportivo “Vito Schifani” all’impianto del Cus Palermo sito in via Altofonte, come era accaduto lo scorso anno durante la finale argento a causa dell’indisponibilità delle attrezzature necessarie all’interno dell’impianto gestito dal comune.

“La finale argento dello scorso anno – ha sottolineato il presidente della Fidal Stefano Mei – aveva messo in luce la carenza dello Stadio delle Palme, tanto che la gara di salto con l’asta si è disputata al Cus Palermo. La Fidal ha fatto adesso un gesto di buona volontà donando l’attrezzatura perché crediamo in questo impianto e crediamo nell’atletica siciliana, vera e propria fucina di talenti come Totò Antibo e, per rimanere nel salto con l’asta, Giuseppe Gibilisco”.

“Grazie alla piena sinergia con la Fidal nazionale – ha aggiunto Totò Gebbia, presidente regionale della Fidal – abbiamo adesso uno stadio completo, anche perché l’Amministrazione comunale ha acquistato tutte le altre attrezzature che mancavano”.