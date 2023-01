Palermo, Figuccia: “Presto regolamento impianti sportivi”

Il regolamento si occuperà anche della Consulta dello Sport

1' DI LETTURA

“Tra qualche settimana, finalmente, dopo anni, il Comune di Palermo avrà il proprio regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi e la Consulta dello Sport, due strumenti indispensabili per fare in modo che il movimento sportivo palermitano possa fare importanti passi in avanti”. Ad annunciarlo l’assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.



“Stamane a Palazzo delle Aquile – afferma -, insieme con i colleghi consiglieri della Quinta Commissione, guidata da Salvo Alotta, e della Sesta, presieduta da Ottavio Zacco, ho incontrato il presidente regionale del Coni, Sergio D’Antoni, con il quale abbiamo prima fatto il punto sull’attuale situazione dell’impiantistica sportiva palermitana, purtroppo reduce da decenni di abbandono ed incuria, e poi programmato i prossimi passi da fare per trovare una sinergia tra il Comune, il Coni, le federazioni sportive e le associazioni che operano nella nostra città”.



“Tante le idee che sono venute fuori – racconta l’assessore Figuccia – , a cominciare da una gestione sociale delle strutture, in modo che i singoli possano anche diventare protagonisti di una cogestione degli impianti, spesso troppo onerosi per le nostre casse, che, come tutti i palermitani sanno, non godono di ottima salute. Credo che sia arrivato il momento in cui tutti insieme dobbiamo collaborare per offrire ai cittadini la migliore qualità dei servizi possibili. E questi strumenti sono sicuramente un primo importante passo”.