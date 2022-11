Crivello torna in gruppo, differenziato programmato per Doda

1' DI LETTURA

PALERMO – Nel pomeriggio di martedì 22 novembre, al Tenente Onorato di Boccadifalco, il difensore del Palermo Alessio Buttaro ha lavorato in fisioterapia, in seguito al riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa al piede sinistro. Terapie anche per il centrocampista Dario Saric.

Il difensore Roberto Crivello ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre il terzino Masimiliano Doda ha svolto un lavoro differenziato programmato.