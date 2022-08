Palermo, Floriano: “Testa già alla prossima sfida”

"Cerco di trasmettere a tutti cosa significa giocare per questa piazza"

1' DI LETTURA

PALERMO – Al termine della gara tra Palermo e Ascoli, terminata 2-3 in favore dei bianconeri, il capitano dei rosanero Roberto Floriano ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: ““Con i ragazzi non abbiamo avuto modo di parlare, siamo arrabbiati per la sconfitta. Dispiace sentire i fischi a due ragazzi che hanno dato tanto dopo aver vinto due campionati. Erano 31 gare senza sconfitte al ‘Barbera’, le gufate ci sono state ma bisogna accettarla e sappiamo che possiamo migliorare. Testa bassa e continuare a pedalare adesso, con la testa alla prossima partita. Non abbiamo tempo per demoralizzarci, dobbiamo pensare subito a reagire. Fa piacere ricevere gli applausi ma penso più alla sconfitta, è veramente un peccato perdere in casa dopo quella striscia. Oggi è stata una partita in cui andavamo sempre in svantaggio, gli spazi sulla trequarti si erano ristretti. Non ci è mancata la voglia di ribaltarla, l’atteggiamento della squadra di non voler mollare è una cosa importante. Nuovi giocatori? Sono tutti ragazzi che in settimana si sono subito integrati. Si tratta di giocatori forti e l’impatto può essere solo piacevole. Non dobbiamo avere nessun contraccolpo, siamo solo alla terza giornata e oggi ci è mancata magari un po’ di attenzione in più. Il mister è bravissimo ad analizzare le gare e correggeremo gli errori. Abbiamo ragazzi nuovi, sappiamo che eravamo un po’ in ritardo ma abbiamo un anno per recuperare. La fascia da capitano fa piacere, la responsabilità però dobbiamo averla tutti. Il gruppo è la cosa fondamentale, magari può esserci un capitano ma anche 25 leader. Cerco di trasmettere cosa vuol dire la piazza e cosa significa questa maglia a tutti”.