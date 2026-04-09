Palermo, folle fuga in auto: arrestato 37enne senza patente

La corsa è finita sulla rampa d'accesso di un'area commerciale

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale hanno arrestato un palermitano di 37 anni dopo un pericoloso inseguimento terminato con un l’auto finita contro il muro di cinta di un centro commerciale in viale Regione Siciliana a Palermo.

Palermo, folle fuga in auto

L’inseguimento è scattato quando l’apparecchiatura “Lince Traffic” ha segnalato una Ford Fiesta azzurra senza copertura assicurativa che procedeva in direzione Trapani. Il conducente, alla vista dell’alt, si è dato alla fuga effettuando manovre repentine e cambi di corsia a velocità sostenuta, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. La corsa è finita sulla rampa d’accesso di un’area commerciale, dove il veicolo ha impattato violentemente contro il muro delimitante.

L’uomo era senza patente

L’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida nonostante guidasse abitualmente dalla maggiore età. A bordo dell’auto erano presenti un conoscente e il fratello diciassettenne del conducente; quest’ultimo è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni per lesioni al volto. In applicazione del decreto sicurezza 2026, l’automobilista è stato arrestato e portato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il veicolo è stato sequestrato per la mancanza di assicurazione e destinato alla confisca definitiva.

“In appena due ore in cui si è potuto operare, prima dell’arresto- dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello -, gli agenti avevano individuato ben 223 veicoli non revisionati, 38 dei quali anche non assicurati”.