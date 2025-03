Palermo, Forza Italia nomina i coordinatori nelle circoscrizioni

Nuovi vertici in Quinta, Sesta, Settima e Ottava Circoscrizione

PALERMO – Si sono svolti i congressi circoscrizionali della Quinta, Sesta, Settima e Ottava Circoscrizione di Palermo, tappe fondamentali per il radicamento territoriale di Forza Italia. I nuovi coordinatori eletti sono Andrea Parisi per la Quinta Circoscrizione, Severino Moschetti alla Sesta, Leonardo Genio alla Settima e Ciccio Mistretta all’Ottava.

A margine delle assemblee, il segretario cittadino Domenico Macchiarella ha espresso gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti, sottolineando che “questi incontri dimostrano l’importanza del processo democratico e della partecipazione attiva. Sono occasioni preziose per rafforzare il nostro legame con il territorio e per ascoltare le esigenze delle comunità, garantendo una rappresentanza solida e coesa nelle istituzioni”.

Gli auguri del gruppo consiliare

Il gruppo consiliare di Forza Italia esprime le proprie congratulazioni ai nuovi coordinatori circoscrizionali eletti nella Quinta, Sesta, Settima e Ottava Circoscrizione di Palermo.

“Rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro – dicono i consiglieri -. Il loro impegno e la loro dedizione saranno fondamentali per rafforzare la presenza del nostro movimento sul territorio e per rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini. Come gruppo consiliare di Forza Italia, siamo certi che i neoeletti sapranno interpretare con responsabilità e passione il ruolo di riferimento per le comunità locali, promuovendo il dialogo e la partecipazione attiva. Il radicamento sul territorio è un elemento chiave per garantire una rappresentanza forte e coesa nelle istituzioni”.