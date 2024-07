Palermo, Forzinetti: istituito il registro informatico per taxi e Ncc

L'annuncio dell'assessore comunale alle Attività produttive

PALERMO – È stato firmato il decreto che istituisce il Registro informatico pubblico nazionale (Rent) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. La piattaforma é stata istituita nel lontano 2011 e, poi, mai attivata.

“Gli operatori – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti – dovranno iscriversi entro 90 giorni e, poi, entro sei mesi il registro sarà pienamente operativo. Esprimo soddisfazione per un decreto che mira a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e, al tempo stesso, a offrire un miglior servizio ai cittadini e agli operatori”.

“Questo importante strumento, nel quale saranno riportati gli estremi di tutti gli operatori di servizio di trasporto pubblico in concessione (taxi, noleggio con conducente, motocarrozzette e natanti) servirà soprattutto agli organi di controllo, che potranno effettuare verifiche e accertamenti in modo immediato e trasparente. Il registro sarà, inoltre, uno strumento di pianificazione per i comuni”.