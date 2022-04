Palermo, foto e autografi per i tifosi con Soleri e Brunori

Sono circa 250 i sostenitori rosanero accorsi al "Barbera"

PALERMO – Appuntamento speciale con i tifosi rosanero nel pomeriggio odierno presso lo store ufficiale dello stadio “Renzo Barbera”. A partire dalle ore 18.00, Matteo Brunori e Edoardo Soleri sono stati protagonisti di una sessione di foto e autografi con tutti i supporters del Palermo: circa 250 persone sono accorse nel piazzale antistante all’impianto sportivo di viale del Fante per avere un ricordo con i due bomber della squadra di Silvio Baldini. Un ottimo segnale in vista della fine della regular season e dei successivi playoff di Serie C.