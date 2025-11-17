Palermo, Fp Cgil: “Solidarietà ai dirigenti del Comune”

"Apprezzamento per il lavoro dei Tributi"

PALERMO – “La Fp Cgil Palermo interviene a sostegno dei dirigenti del Comune Maria Mandalà e Fabrizio La Malfa, colpiti da procedimento disciplinare, che hanno ritenuto non adeguatamente tutelati i diritti dei dipendenti, in atto in forza presso l’area delle Entrate e dei Tributi comunali, dai criteri individuati per le progressioni verticali, evidenziandone anche le potenziali ripercussioni organizzative e gestionali”. Lo dice in una nota la Fp Cgil Palermo.

“Esprimiamo apprezzamento ai due dirigenti – dichiara la dirigente Grace Fatta, responsabile comparto dirigenza Fp Cgil Palermo – per l’attenzione rivolta al proprio personale in uno degli uffici nevralgici e di frontiera più esposti dell’amministrazione, cui è demandata la gestione delle principali entrate comunali, chiamato altresì ad interfacciarsi costantemente con l’utenza che esige risposte immediate alle quali, per la numerosità delle pratiche da espletare e la carenza generalizzata di personale, in particolare di livello adeguato, si riesce a fronteggiare solo a prezzo di sacrifici supplementari dei dipendenti in forza”.