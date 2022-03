Palermo: Franco Miceli incontra Conte, candidatura più vicina

L'incontro a Roma

PALERMO – Dopo il via libera ufficiale da parte della direzione provinciale del Partito democratico, e l’ok di Sinistra civica ecologista, Franco Miceli incassa anche un sostanziale semaforo verde da parte del Movimento Cinque stelle. Accolta anche dai pentastellati la candidatura a sindaco di Palermo, con il presidente dell’Ordine nazionale degli architetti che ha incontrato a Roma il leader del M5s Giuseppe Conte.

Il M5s apre il dossier Palermo

Tra i due un colloquio che viene definito “proficuo” da ambienti pentastellati. Conte, quindi, ha deciso di mettere mano al dossier Palermo: l’incontro con Miceli è servito per una reciproca conoscenza con quello che, a questo punto, sembra a tutti gli effetti la scelta definitiva del tavolo progressista formato da pentastellati, dem, Sinistra e forze civiche. Tra tanti sì, oggi per Miceli anche una voce contraria, quella del giovani democratici: “Una scelta fatta da chi guida il partito da venti anni nel chiuso di una stanza”, lamentano i giovani democratici. Nel pomeriggio il documento approvato dalla direzione provinciale del Pd incorona Miceli come “la candidatura autorevole” che serve alla città di Palermo.

Tanti sì e qualche no

Il faccia a faccia tra l’ex premier e il presidente dell’Ordine degli architetti mette una pietra sopra al dissenso che tra i Cinquestelle ha trovato voce in Giampiero Trizzino: “Il nome di Miceli non è mai venuto fuori in alcuna discussione di coalizione”, è stata la presa di posizione del deputato regionale M5s. Trizzino tempo fa aveva avanzato anche la propria candidatura per Palazzo delle Aquile e in queste settimane ha condotto in prima persona i tavoli programmatici e gli incontri con gli altri alleati.

