 Palermo-Frosinone: biglietti disponibili per la gara al "Barbera"
Palermo-Frosinone: biglietti disponibili per la gara al “Barbera”

Il match è valido per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026
CALCIO - SERIE B
di
2 min di lettura

Alle ore 16.00 di martedì 26 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Frosinone. Il match è valido per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 e in programma sabato 30 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Palermo-Frosinone: i prezzi dei biglietti

   Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14***  PROMO UNIPA****
Centralissima 103 € 82 € 82 €
Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 €
Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 €
Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € 25 €
Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 €
Curve 22 € 18 € 18 € 16 €

“–” Riduzione non disponibile 

riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MER-GIO 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Il Palermo raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.

Rosanero experience e cambio utilizzatore

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.
