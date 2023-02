Palermo-Frosinone 1-0: Eurogol di Verre da centrocampo! LIVE

I rosanero di Corini affrontano i ciociari dell'ex Fabio Grosso

PALERMO – I rosanero di Eugenio Corini tornano a giocare in casa allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della gara contro il Frosinone valida per la 25ª giornata del campionato di Serie B. Il pubblico palermitano ha risposto in massa all’invito della squadra di viale del Fante e l’impianto sportivo del capoluogo siciliano è vicino al pienone. Sono 27.846 i titoli emessi per l’incontro.

La compagine ospite, guidata dall’ex rosa Fabio Grosso, arriva a Palermo da capolista del campionato cadetto. Nelle ultime sei gare, i ciociari hanno ottenuto sei vittorie, dimostrando di non essere a caso in testa alla classifica. La squadra di mister Corini, invece, vuole riscattare la sconfitta di Genova della giornata precedente e punta anche a soddisfare i tifosi di casa che ricordano ancora amaramente la finale play-off di Serie B del 2018 proprio contro il Frosinone.

Il tecnico di Bagnolo Mella opta per il suo solito 3-5-2. Davanti a Pigliacelli, insieme a Marconi e Nedelcearu, ci sarà Graves Jensen per sostituire lo squalificato Mateju. In cabina di regia torna ad essere titolare Gomes, affiancato da Saric e Verre, con quest’ultimo che prende il posto dell’altro squalificato dei rosa, Segre. Sulle corsie laterali conferme per Sala e Valente. Esordio da titolare per Tutino, che compone la coppia d’attacco con Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 14.00. Dopo i soliti saluti di rito, il primo pallone viene affidato ai padroni di casa. Inizia il match del “Barbera”. Il Frosinone nei primi istanti dell’incontro attende l’errore dei rosa a prova a pungere in contropiede, infatti al 4′ ci prova Rohden dal limite dell’area di rigore ma la palla finisce fuori. Risponde dopo un paio di minuti il Palermo con uno scambio tra Tutino e Verre, con quest’ultimo che trova il taglio perfetto per Brunori che ferma la sfera e calcia sfiorando il palo. Dopo una partenza a ritmi alti, intorno al 15′ le due squadre iniziano a studiarsi per trovare il varco decisivo. Arrivati alla metà del primo tempo il Palermo prosegue nel controllo del gioco palla al piede, con i ciociari che attendono i rosa e si difendono chiudendo gli spazi.

Al 32′ Valente si libera bene dalla marcatura di due avversari e crossa verso l’area di rigore degli ospiti dove Tutino prova la sforbiciata senza colpire bene la sfera. Il Palermo passa in vantaggio al minuto 38! È Eurogol dei rosanero con Verre che calcia di prima intenzione una palla vagante a metà campo e batte Turati che era fuori dai pali. Tutto il “Renzo Barbera” in piedi per un gesto tecnico di caratura elevata, è 1-0 per i padroni di casa! Al 45′ il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, sarà soltanto uno il minuto di recupero. Terminato il giro di lancette, il direttore di gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Jensen, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (cap.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.



FROSINONE: 22 Turati, 7 Rohden, 10 Caso, 11 Boloca, 20 Ravanelli, 24 Moro, 25 Szyminski, 31 Sampirisi, 36 Mazzitelli, 94 Insigne, 99 Frabotta. A disposizione: 1 Loria, 2 Oyono, 4 Kone, 9 Mulattieri, 14 Gelli, 16 Garritano, 23 Kalaj, 29 Cotali, 30 Monterisi, 32 Baez, 41 Oliveri, 90 Borrelli. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Ghersini (Genova). Assistenti: Rossi (Biella) – Garzelli (Livorno). Quarto Ufficiale: Giordano (Novara). VAR: Valeri (Roma2). AVAR: Peretti (Verona).

MARCATORI: Verre (38′).

NOTE: Ammoniti: Mazzitelli.