Palermo-Frosinone, Verre: “Vedo tanti margini di crescita”

"Il gol? Non ho nemmeno guardato il portiere, ho calciato subito"

PALERMO – Al termine della gara tra Palermo e Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa l’autore del gol dei rosa Valerio Verre. Il centrocampista dei siciliani ha commentato così la gara conclusasi sul risultato di 1-1: “Il gol? È successo come a Trapani nella finale, quando la palla sta a centrocampo i portieri stanno più avanti nella posizione. Poi quando recuperi il pallone non c’è da pensare, manco l’ho visto il portiere e ho calciato. Alla fine è uscito un bel gol che si è infilato sotto l’incrocio. Vedo tanti margini di crescita, ne siamo consapevoli. Siamo rientrati a fine partita con dispiacere, ci siamo abbassati contro una squadra come il Frosinone che non sta in testa per caso. Ci rode ma sappiamo che dobbiamo migliorare in queste cose, magari la prossima volta dobbiamo fare il secondo gol e chiudere la partita. Poi davanti a questo pubblico magnifico. Mi avevano detto che c’era questa crescita quando mi hanno chiamato, appena sono arrivato ho capito il potenziale della squadra. Ancora non siamo all’apice, ma con il lavoro di tutta la squadra, che è eccezionale, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ho sempre giocato da interno sinistro nella mia carriera, ma in base a dove mi mette il mister sono a disposizione”.