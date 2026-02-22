 Palermo, uomo fugge dagli uffici della polizia: scattate le ricerche
Palermo, fugge dagli uffici della polizia: è caccia all’uomo

Scappato dalla cittadella di Boccadifalco
L'ALLARME
di
1 min di lettura

PALERMO – Agenti di polizia e carabinieri stanno ricercando un immigrato che è riuscito a fuggire durante il fotosegnalamento. L’uomo ha aggredito un poliziotto e ha fatto perdere le proprie tracce. Era stato bloccato a Palermo, trovato non in regola con il permesso di soggiorno e doveva essere trasferito al centro di permanenza per il rimpatrio di Milo, a Trapani.

Tutte le forze di polizia sono impegnate nelle ricerche dello straniero che si è allontanato dalla nuova cittadella della polizia, a Boccadifalco. Si è alzato in volo anche l’elicottero dei carabinieri per sorvolare l’area e fornire supporto al personale impegnato via terra.

