Zisa, l’incidente e l’addio a Maurizio: “Braccio d’oro sempre con noi”

L'ultimo saluto al 51enne che ha perso la vita in via Cipressi

PALERMO – Alla Zisa è stato il giorno dell’addio a Maurizio La Monica, il 51enne che ha perso la vita nella notte tra il 6 e il 7 luglio in un tragico incidente avvenuto in via Cipressi. I funerali sono stati celebrati nella chiesa della Madonna di Lourdes in piazza Ingastone, dove in centinaia hanno dato l’ultimo saluto a “Braccio d’oro”.

Così tutti avevano soprannominato La Monica, in seguito alla sua esperienza come fantino e al suo amore per i cavalli. Un intero quartiere in lacrime ha atteso il feretro in chiesa, accompagnato da un lungo corteo partito dall’abitazione del 51enne, che si trova a poca distanza dal luogo dell’incidente. Quella notte l’uomo si trovava alla guida di un Honda Sh insieme alla figlia Alessia, vent’anni.

Il violentissimo scontro con una Fiat Punto non gli ha lasciato scampo, mentre la giovane è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Una tragedia che ha profondamente colpito tutta la comunità: in tanti conoscevano La Monica, centinaia i messaggi di cordoglio condivisi sui social nelle scorse ore.

L’addio della Zisa a Maurizio: “Profondo dolore”

“Siamo profondamente rattristati – dice la confraternita Anime Sante -. In questo momento di profondo dolore, le parole sembrano inadeguate per esprimere la tristezza che proviamo per la perdita del caro Maurizio. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori, e speriamo che possiate trovare conforto nei tanti bei momenti condivisi insieme. a lui”.

Braccio d’oro e l’amore per i cavalli

Il feretro ha lasciato la chiesa tra gli applausi. Decine di palloncini bianchi e neri l’hanno accompagnato nell’ultimo viaggio, insieme alla musica che La Monica amava. “Ricordiamo Braccio d’oro per le sue vittorie con i cavalli – dicono gli amici – e le prossime saranno dedicate a lui. Ma rimarrà nei nostri cuori perché era per tutti noi un fratello. Non ci crediamo ancora, non riusciamo a renderci conto che Maurizio non c’è più”.

Le condizioni della figlia

Dopo l’addio della Zisa a Maurizio, nel quartiere si continua a pregare per Alessia, ricoverata all’ospedale di Villa Sofia, le sue condizioni sono man mano migliorate. “La aspettiamo tutti, siamo felici che stia meglio, il suo papà la sta proteggendo da lassù. Non vediamo l’ora di riabbracciarla”.