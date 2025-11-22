L'assessore è già sotto scorta

PALERMO – “Sono arrivati a bordo di una vettura nera hanno piazzato al centro del quadrivio un pacco pieno di fuochi d’artificio e sono fuggiti”. Lo raccontano alcuni residenti che abitano vicino la casa dell’assessore comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli che nelle ultime settimane ha subito intimidazioni dopo alcuni sgomberi di appartamenti occupati abusivamente.

Le indagini

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi la notte scorsa ha piazzato il pacco a pochi metri dall’abitazione dell’assessore comunale a cui è già stata assegnata la scorta.

La precedente intimidazione a Ferrandelli

A fine ottobre una bomba carta era esplosa nei pressi dell’abitazione di Ferrandelli. Un episodio che si era verificato proprio mentre una casa, che doveva essere assegnata ad una famiglia, era stata vandalizzata.