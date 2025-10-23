Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” VIDEO

Non si esclude alcuna pista. La solidarietà del mondo politico

PALERMO – Un forte boato nella notte. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli.

Contemporaneamente, la casa vandalizzata che doveva essere consegnata a una famiglia, come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme.

Ferrandelli: “Non mi fermo”

“Questi gesti non m’intimoriscono – commenta Fabrizio Ferrandelli -. Sono molto sereno e proseguirò nella mia azione. Ho presentato diverse denunce e adesso attendiamo il lavoro degli investigatori. Tutto questo non ci fermerà”.

“C’è stato un forte boato intorno alle 23 – ricostruisce l’assessore – tutti i vicini si sono affacciati. Ero dai carabinieri, a Borgo Nuovo. Stavo rassicurando gli abitanti del posto. Mentre ero lì, a un certo punto mi è arrivata una telefonata da parte dei vicini per raccontarmi di quel forte boato davanti casa. Vedremo. Ma di certo la determinazione non viene meno”.

Bomba carta, la ricostruzione dei fatti

Era stato lo stesso assessore, ieri, a denunciare, con un video postato su facebook, gli atti vandalici ai danni del bene pubblico.

Sulla bomba carta, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l’assessore impegnato sul fronte della legalità.

Secondo una prima ricostruzione, chi abitava abusivamente nell’appartamento si sarebbe ripresentato dopo che l’assessore Fabrizio Ferrandelli aveva effettuato lo sfratto. Quando gli agenti si sono allontanati è scoppiato l’incendio.

Schifani: “Gesto vile e inaccettabile”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime la più ferma solidarietà e vicinanza all’assessore comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, per il grave atto intimidatorio subito.

“Si tratta – dice – di un gesto vile e inaccettabile che condanniamo con decisione. La Sicilia non arretrerà di un passo nel percorso di legalità e di tutela dei diritti dei cittadini onesti. Ferrandelli sappia che le istituzioni sono al suo fianco e non sarà lasciato solo”.

Lagalla: “Sincera solidarietà e vicinanza”

“Desidero esprimere, a nome mio e di tutta la Giunta comunale, la più sincera solidarietà e vicinanza all’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, per il grave episodio che lo ha coinvolto nella serata di ieri – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Si tratta di un fatto che condanniamo con fermezza e che, indipendentemente dall’esito delle indagini in corso, non potrà in alcun modo intimidire o rallentare il nostro impegno”.

Il primo cittadino spiega di essere in attesa dei chiarimenti delle autorità competenti sulla natura dell’esplosione sotto casa dell’assessore e se possa essere collegata agli eventi accaduti a Borgo Nuovo.

“Voglio essere molto chiaro – sottolinea il sindaco – l’amministrazione comunale continuerà, insieme all’assessore Ferrandelli, a portare avanti con determinazione il percorso di legalità che abbiamo intrapreso nella gestione degli alloggi popolari. Non arretreremo di un passo. Restituire le case a chi ne ha diritto e contrastare le occupazioni abusive significa difendere un principio di giustizia sociale e tutelare un diritto sacro come quello alla casa”.

E ancora: “Per troppo tempo, davanti a questi problemi, si è preferito voltarsi dall’altra parte. Noi, invece, abbiamo scelto di affrontarli con coraggio e responsabilità. È un percorso difficile, ma necessario per affermare la legalità e garantire equità a tutti i cittadini”.

“Ho già avuto modo, ieri sera, di conferire con il Prefetto su quanto accaduto, ribadendo la volontà dell’amministrazione di proseguire con determinazione su questa strada. Palermo deve sapere – conclude Lagalla – che lo Stato e le istituzioni non si piegheranno davanti a nessuna intimidazione”.

Cracolici (Pd): “Preoccupante quanto accaduto”

“È preoccupante – ha detto il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici – l’esplosione di una bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore Fabrizio Ferrandelli, a cui esprimo solidarietà. Alla luce degli accertamenti che faranno le forze dell’ordine valuteremo, con la commissione regionale Antimafia, le iniziative da assumere a sua tutela”.

Galvagno: “Piena e sincera solidarietà”

“Desidero esprimere piena e sincera solidarietà all’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli – afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – destinatario di un atto vile che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera città di Palermo. Condannando con fermezza ogni tentativo di minaccia e sopraffazione, auspichiamo che si possa fare piena luce sull’accaduto e siamo convinti che la risposta più forte sia quella dell’unità e della coesione di tutta la comunità palermitana perché simili gesti di violenza non potranno mai scalfire la determinazione di chi opera con coraggio e trasparenza al servizio del bene comune”.

Puccio: “Grave episodio”

“All’assessore comunale all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli tutta la solidarietà e la vicinanza mia e di Ance Palermo per il grave episodio che lo ha coinvolto”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio dopo che sotto casa dell’assessore è stata fatta esplodere una bomba carta.

“Questi atti intimidatori che si contano sempre più numerosi nei confronti di chi svolge il proprio lavoro ed esige il rispetto della legalità – conclude Puccio – ci lasciano senza parole ma sono un incitamento a proseguire lungo la strada intrapresa. All’assessore Ferrandelli va tutto il nostro sostegno”.

Falcone (FI): “Vicini a Fabrizio e alla sua famiglia”

“Un grande abbraccio all’assessore all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e alla sua famiglia. Desidero esprimere la mia piena vicinanza e solidarietà dopo l’episodio di cui è stato vittima. Il suo impegno quotidiano nei quartieri, accanto ai cittadini e alle persone più fragili, è concreto, apprezzato e riconosciuto da tutti”. Sono le parole dell’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone.

“Non sarà certo un atto criminale a fermare il lavoro di chi agisce con coraggio e serietà per migliorare la città. Di recente abbiamo avuto modo di collaborare con Ferrandelli durante la missione della Commissione Casa del Parlamento europeo a Palermo, trovando in lui un amministratore capace, preparato e profondamente legato al territorio, capace di offrire una visione chiara dei problemi e soluzioni praticabili. Siamo al fianco di Fabrizio Ferrandelli e dell’intera amministrazione del sindaco Roberto Lagalla – conclude Falcone – nella difesa della legalità e nella promozione dei valori di inclusione e solidarietà”.

Cuffaro (Dc): “Piena solidarietà”

“Esprimiamo piena solidarietà all’assessore Fabrizio Ferrandelli per il grave episodio accaduto nella notte”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc -. A nome della Democrazia Cristiana condanniamo con forza ogni forma di violenza e intimidazione contro chi, con impegno e responsabilità, lavora al servizio della comunità. Siamo vicini all’assessore Ferrandelli e alla sua famiglia, certi che questi gesti vigliacchi non fermeranno chi crede nei valori della legalità, del dialogo e del bene comune”.

“L’azione amministrativa volta a ripristinare percorsi di legalità e certezza delle regole evidentemente in questa città disturba chi nell’assenza di regole certe e di un controllo di legalità ha costruito interessi e malaffare – dichiara Santi Bellomare, segretario DC Provincia di Palermo -. Siamo sicuri che l’assessore Ferrandelli non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare per il bene della comunità”.

“Fabrizio Ferrandelli con coerenza, coraggio e abnegazione ha sempre messo al centro della sua azione il bene della città e dei cittadini – dichiara Domenico Bonanno, capogruppo DC in Consiglio comunale -. Il suo percorso, segnato da trasparenza, impegno per la legalità e dedizione, rappresenta un esempio di servizio autentico alla comunità e di amore per Palermo. A lui va il nostro sostegno e l’incoraggiamento a proseguire, con la stessa determinazione, il cammino per una società più giusta, libera e onesta”.

Badami (Cisl): “Esprimiamo la nostra solidarietà”

“Esprimiamo la nostra solidarietà all’assessore Ferrandelli, riteniamo grave che qualcuno pensi che con la violenza, con la prevaricazione, si possa fermare l’azione di contrasto all’illegalità diffusa”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Le vandalizzazioni di abitazioni popolari, l’opposizione alla regolare assegnazione degli alloggi – conclude Badami – vanno contrastate, giusto far prevalere il diritto, rispettare le regole e dare risposte a chi vive nell’emergenza”.

Pillitteri: “Ferma condanna”

Il consigliere metropolitano Flavio Pillitteri esprime “ferma condanna per la vile intimidazione subita dall’ Assessore Fabrizio Ferrandelli, gesto grave e inaccettabile che colpisce chi da tempo porta avanti, con coraggio e determinazione, battaglie civili e di trasparenza su temi sensibili per la città”.

“Siamo di fronte a un atto codardo che offende Palermo – dice Pillitteri – e i valori della convivenza civile. Chi tenta di intimidire chi denuncia storture e illegalità deve sapere che troverà una città compatta e istituzioni pronte a reagire con forza e senza ambiguità”.