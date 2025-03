Palermo, furti nella chiesa di Borgo Nuovo: rubati calici e ostie

Le indagini sono condotte dai carabinieri

PALERMO – Furto nella notte nella chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo. I ladri hanno fatto irruzione nella chiesa e portato via il calice e la pisside contenente le ostie consacrate, mettendo a soqquadro gli ambienti parrocchiali.

Palermo, furti nella chiesa

L’atto vandalico, compiuto con spregio nei confronti dei simboli religiosi, avviene proprio mentre a Roma si conclude la definizione del progetto “Caivano 2” destinato alla riqualificazione del quartiere, un piano importante che mira al rilancio della zona attraverso interventi di natura sociale e infrastrutturale.

“Purtroppo oggi siamo avviliti questa notte hanno violentato la nostra parrocchia. Hanno rubato l’eucarestia, hanno distrutto tutto e rubato i calici e non possiamo celebrare più la messa – dice il parroco Antonio Garau – Borgo Nuovo è vent’anni che è abbandonato. Il frutto è questo. Stiamo assistendo a un attacco da parte di giovani che in questi quartieri non hanno futuro”.

Il presidente: “Senso di insicurezza”

“È la terza irruzione nel giro di pochi giorni – dice il presidente Andrea Aiello – Questa volta hanno danneggiato anche le porte e si sono portati via la macchinetta del caffè, diversi oggetti e materiale di cancelleria e alcuni documenti. Certo il senso di insicurezza è molto alto in questa zona. Anche oggi si sono registrati disagi all’utenza perché gli uffici hanno aperto con ritardo”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

