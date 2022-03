Ladri in azione all'ospedale Cervello dove sono state portate via le batterie dei gruppi elettrogeni

PALERMO – Furto nella succursale della scuola Perez in via Maqueda a Palermo. I ladri hanno portato via i tubi di rame dell’impianto di condizionamento. La direzione didattica della scuola ha presentato denuncia alla polizia.

Ladri in azione anche all’ospedale Cervello. Sono state portate via le batterie dei gruppi elettrogeni nell’edificio B dell’ospedale. L’azienda ospedaliera le ha subito sostituite.