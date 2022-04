Palermo, furto al cinema: indagini della polizia

Intervenuti anche gli agenti della scientifica per cercare di individuare tracce utili per risalire ai ladri

PALERMO – La polizia di Stato indaga su un furto messo a segno al cinema Rouge et Noir in piazza Verdi a Palermo. I ladri hanno scassinato l’ingresso e sono entrati portando via il registratore di cassa e un computer. Non è la prima volta che la sala cinematografica in centro nel capoluogo subisce furti.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per cercare di individuare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.