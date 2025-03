Palermo, furto al ristorante Villa Pensabene e ad un cantiere edile

Indagini in corso da parte dei carabinieri

PALERMO – Ladri in azione a Palermo. Dei malviventi hanno colpito il ristorante Villa Pensabene a Palermo.

I ladri sono entrati scassinando la porta a vetri e hanno portato via i soldi che si trovavano nella cassa. Il bottino è da quantificare.

Altro furto in via Saline in un cantiere edile. Anche qui i malviventi hanno portato via materiale edile, smerigliatrici e martelletti. Il bottino e di qualche migliaio di euro.

Le indagini sui due furti sono condotte dai carabinieri.

Nella notte un altro furto è stato messo in via Discesa dei Giudici ai danni di un minimarket. I ladri hanno sfondato la porta a vetri all’ingresso, poi hanno passato al setaccio il negozio e si sono impossessati del cassetto del registratore di cassa, dove si trovavano circa cinquecento euro.