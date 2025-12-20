Palermo, furto d’auto e fuga: arrestato un minorenne

Sarebbero stati in tre ad agire

PALERMO – Dal furto d’auto alla fuga a piedi. Arresto di un minorenne da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo. Intervenuti grazie ad una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

La ricostruzione dei fatti

Determinante il contributo del proprietario del veicolo che, avvalendosi del dispositivo GPS installato a bordo, ha fornito alla Centrale Operativa indicazioni precise e in tempo reale sugli spostamenti dell’auto rubata. Un vero e proprio “filo invisibile” che ha guidato in presa diretta la gazzella dei Carabinieri fino al quartiere Borgo Nuovo, dove il mezzo è stato intercettato.

Alla vista della pattuglia, i tre malviventi hanno abbandonato l’auto tentando la fuga tra le strade del quartiere. Ne è scaturito un immediato inseguimento a piedi, al termine del quale uno dei fuggitivi, un minorenne palermitano, è stato bloccato e arrestato.

Il giovane, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, dopo le formalità di rito è stato associato all’Istituto carcerario per i Minori “ Malaspina” di Palermo.