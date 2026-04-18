 Furto di energia elettrica a Brancaccio: denunciate tredici persone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, furto di energia elettrica: denunciate tredici persone

Furto energia elettrica Palermo
L'operazione dei carabinieri
BRANCACCIO
di
1 min di lettura

PALERMO – I carabinieri della stazione di Palermo Brancaccio, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Villagrazia, Scalo, Centro e Acqua dei Corsari, hanno denunciato 13 persone per furto aggravato di energia elettrica.

L’azione, eseguita in stretta sinergia con il personale tecnico dell’azienda “Enel”, ha permesso di accertare sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica, nello specifico, sono state denunciate 9 persone di età compresa tra i 29 e i 79 anni, residenti tra via Brancaccio e cortile La Rocca, i quali avevano predisposto allacci abusivi per alimentare le proprie abitazioni bypassando i sistemi di misurazione.

Analogamente, in via Rocco Lentini, sono stati denunciati altri quattro soggetti, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tra i quali figura un giovane già sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

L’intera operazione si inquadra nella costante e capillare attività di monitoraggio svolta dall’Arma per garantire la legalità nei quartieri della città.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI