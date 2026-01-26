Palermo, furto di una barca alla Cala: tre denunciati

L'imbarcazione di un ente no-profit recuperata dalla Guardia costiera

PALERMO – Furto di una barca alla Cala, a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì 23 gennaio. A segnalarlo alla Capitaneria è stato un ente no-profit che utilizzava la barca per fini associativi. Immediatamente è stata inviata un’unità navale militare che ha individuato l’imbarcazione cogliendo in flagranza di reato tre soggetti.

I tre uomini sono stati condotti in caserma e denunciati per furto del natante e ricettazione del motore

fuoribordo utilizzato del quale non sono stati in grado di provare la provenienza. Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Palermo nelle attività di polizia marittima volte al contrasto delle condotte illecite.