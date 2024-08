I ladri sono entrati da una porta secondaria

PALERMO – Furto nell’hotel Mercure in via Mariano Stabile a Palermo. Indagini in corso.

I ladri sono entrati da una porta secondaria, sono arrivati nel piano bar e qui hanno portato via un pc portatile. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.