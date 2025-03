In fuga dalla Rinascente senza pagare: scatta l’arresto in via Roma

Colpo anche in via Libertà

PALERMO – Ladri scatenati nelle attività commerciali della città. Due episodi si sono registrati a Palermo nel giro di poche ore e, in entrambi i casi, è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Un uomo è infatti entrato in azione alla Rinascente e ha cercato di allontanarsi dal megastore con della merce, senza passare dalla cassa. Dopo avere fatto un giro tra i reparti ed essersi impossessato di prodotti per centinaia di euro, ha tentato di uscire in strada.

È stato bloccato dai carabinieri

Gli addetti alla sicurezza hanno subito lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i militari. L’uomo aveva addosso la refurtiva che è stata poi riconsegnata. Per lui è scattato l’arresto. È, invece, riuscita a farla franca una donna che in un negozio di via Libertà ha prelevato tre borse dagli scaffali ed è riuscita a scappare.

Un altro furto in via Libertà

È successo nella boutique Pinko, da cui la commessa ha chiamato i carabinieri. Ha cercato di bloccare la donna con la refurtiva, ma ha preso vita una colluttazione e poi la donna è riuscita a scappare con merce dal valore di oltre mille euro. I militari hanno avviato le indagini, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Poche settimane fa un episodio simile si è verificato all’Oviesse di via Ruggero Settimo. In questo caso due giovani sono stati sorpresi dagli addetti alla sicurezza e li hanno aggrediti prima di scappare e fare perdere le proprie tracce.