Ladri in azione, nuovo assalto a un distributore di benzina

Il furto in viale Regione Siciliana

PALERMO – Nuovo colpo ai danni di un distributore di benzina a Palermo. Nel mirino dei ladri è finito l’Eni che si trova poco prima dello svincolo di via Belgio, in viale Regione Siciliana. I malviventi sono entrati in azione nella notte, hanno forzato la porta d’ingresso del gabbiotto e spaccato il vetro.

Poi hanno passato al setaccio l’ufficio e si sono impossessati dei soldi in contanti che erano custoditi in una cassetta di sicurezza, dandosi alla fuga. Il bottino è da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Le indagini

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si tratta dell’ennesimo furto in una stazione di servizio: soltanto pochi giorni fa, in via Diaz a Capaci, un altro assalto. In questo caso i ladri hanno utilizzato un’auto rubata come ariete e hanno sfondato il locale in cui si trova l’ufficio.

I colpi a Capaci e in via Leonardo da Vinci

Si sono poi impossessati della chiave del self-service e hanno prelevato il denaro nella cassa. Poi la fuga. Un altro tentato furto si è registrato sabato 22 febbraio, quando è stato preso di mira il distributore di benzina Eos via Leonardo da Vinci.

A lanciare l’allarme è stato il titolare, quando all’apertura trovato le vetrata dell’ufficio sfondata. I ladri hanno usato una vettura come ariete. Poi hanno rovistato l’ufficio senza portare via nulla.