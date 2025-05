Furto con spaccata in via Uditore: colpo al distributore di benzina

Indagano i carabinieri

PALERMO – Sono entrati in azione nella notte e hanno preso di mira un distributore di benzina. Ladri in azione in via Uditore a Palermo, il furto è stato messo a segno all’Eos service carburanti. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso del gabbiotto utilizzato come ufficio, spaccando il vetro, e hanno passato al setaccio il locale.

L’allarme e la fuga

Poi si sono impossessati dei soldi contenuti nel registratore di cassa e si sono dati alla fuga con il bottino, che ammonta a circa duecentocinquanta euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciarli.

Una lunga scia di colpi

Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di colpi ai danni dei distributori del capoluogo siciliano e della provincia. Tra i più recenti quello all’Eni di viale Regione Siciliana, poco prima dello svincolo di via Belgio.

In questo caso i malviventi hanno prima danneggiato le colonnine di rifornimento, poi hanno forzato la porta d’ingresso del gabbiotto e spaccato il vetro, scappando poi con i soldi custoditi all’interno di una cassetta di sicurezza. Pochi giorni prima, un altro assalto in via Diaz a Capaci: i ladri hanno usato un’auto come ariete e hanno sfondato il locale in cui si trova l’ufficio. Si sono poi impossessati della chiave del self-service e hanno prelevato il denaro nella cassa.

Ad aprile, invece, i ladri hanno preso di mira un impianto di carburanti di via Rosario Nicoletti. La porta a vetri è stata mandata in frantumi e sono state rubate diverse uova di Pasqua.