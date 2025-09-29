Palermo Futsal Club sconfitto dall’Agrigento: ora testa al San Vito

Il Palermo Futsal Club, squadra allenata da mister Natale Gentile, esce sconfitta, ma tra gli applausi, dal match interno contro l’Agrigento Futsal. Non bastano le reti di A. Di Chiara, Iraci e la doppietta del solito trascinatore La Fiura. Al Tocha Stadium passano gli agrigentini, che si confermano tra le candidate alla promozione diretta in Serie B.
La gara si apre nel segno dell’equilibrio. Ci pensa Santi a portare in vantaggio gli ospiti, ma dopo appena 40 secondi arriva la pronta risposta rosanero con capitan La Fiura, bravo a sfruttare uno schema da calcio piazzato su assist di Chinnici. L’Agrigento approfitta però di due disattenzioni difensive dei padroni di casa, andando a segno prima con Digao e poi con M. Franco. Si va così al riposo sul parziale di 1-3.
In avvio di ripresa arriva il poker ospite con Saad, che riceve da Guerrero e batte Raccampo, anche grazie a una deviazione di A. Di Chiara. Mister Gentile scuote i suoi e il Palermo accorcia con La Fiura, servito da Nicchia. L’Agrigento cala la manita con Ayoub, ma il Palermo reagisce con orgoglio: prima Iraci, poi ancora A. Di Chiara riportano i rosanero in corsa sul 4-5. Nel finale, però, gli ospiti allungano di nuovo: Digao firma la sua doppietta su splendida azione di Guerrero, quindi Ayoub, assoluto migliore in campo, chiude i conti per il definitivo 4-7.
Il Palermo Futsal Club resta a secco di punti dopo tre giornate di campionato. Sabato 4 ottobre alle ore 17:00 sfiderà il San Vito, anch’esso ancora fermo a quota zero. Una partita che ha già il sapore di finale per la squadra di mister Gentile.