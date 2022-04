Palermo, Gasparri: “Ci auguriamo massima convergenza su Cascio”

Il responsabile Enti locali di Forza Italia sulla spaccatura per il candidato sindaco della coalizione

PALERMO – “Avevamo ipotizzato da tempo la candidatura Cascio per il comune. Ci auguriamo il massimo della convergenza sul suo nome. Nei 26 capoluoghi che vanno al voto in tutta Italia in 20 il centrodestra è unito. In quattro è possibile chiudere accordi. Resta il delicato caso Sicilia per il quale mi auguro prevalgano buon senso e coesione”. Così il responsabile enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri sul caso Palermo.

Nei giorni scorsi attorno al centrodestra non sono mancati venti di burrasca. Dopo l’annuncio del ticket Cascio sindaco e Scoma vicesindaco, che si è rivelato essere poi un ticket fra Forza Italia e Lega sono arrivati gli strali di Fratelli D’Italia che per ottenere l’unità del partito ha invocato l’intervento di Silvio Berlusconi.

